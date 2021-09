LA FOTO. MONDRAGONE. Fanno il cambio dell’ olio in due furgoni e scaraventano quello esausto nell’ area mercato

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Cosa sia stato realmente fatto dalle forze dell’ordine non è ancora molto chiaro, unica cosa certa che alle ore 17.15 circa di oggi, alcuni cittadini hanno chiamato il centralino del 112 per segnalare la presenza al mercato ortofrutticolo, zona IDAC, di due furgoni, uno con targa bulgara e l’altro con targa italiana, su cui i proprietari stavano effettuando un cambio di olio. Quello esausto pare sia stato poi sversato all’interno dell’area mercato. Un gesto immediatamente denunciato da una coppia di mondragonesi che hanno messo al primo posto la tutela della salute umana e di quella ambientale. Negli scatti che ci sono giunti, si intravedono due uomini della Polizia Municipale mentre effettuano dei controlli ai mezzi in questione e a questo punto speriamo che laddove siano stati riscontrati dei reati, le sanzioni elevate a carico dei colpevoli siano esemplari, perché solo con simili atti di forza, si può mettere un freno ai continui gesti scellerati di questo genere.