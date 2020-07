LA FOTO. MONDRAGONE. Lite padre-figlio con bastone e fuga in strada, genitore resta ferito

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – Continui litigi tra padre e figlio che si perpetuano ormai da molto tempo, tali da richiedere spesso l’intervento delle forze dell’ordine e del 118, così come accaduto anche questa sera. Una collutazione tra i due che poteva avere risvolti drammatici, specie quando il padre del giovane ha brandito un bastone rincorrendo il figlio per tutta via Vittorio Emanuele, fino a raggiungerlo in Piazza Umberto Primo. Il figlio in stato di alterazione psicofisica è riuscito a difendersi colpendo il padre al volto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e due pattuglie della Polizia Municipale. Richiesto il t.s.o per il ragazzo.