LA FOTO MONDRAGONE. Assembramenti di giovani senza mascherina in un noto bar della Domiziana. La rabbia di una mamma

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Così, non ce la possiamo proprio fare. Inutile gli appelli alla prudenza, specie in queste ultime ore in cui i contagi sono nuovamente in crescita, e le varianti sembrano impazzite, se c’è chi fa orecchie da mercante. Continuano gli assembramenti anche dopo il week-end appena trascorso, nonostante il colore arancione della regione Campania. La denuncia di oggi ci arriva da una cittadina, nonché madre e lavoratrice a tempo pieno, che a causa della chiusura delle scuole, è costretta a chiedere permessi lavorativi, per assistere i propri figli durante la Dad, e questo non è assolutamente facile. Se da un lato il virus ha tolto ai bambini il diritto di frequentare una istituzione scolastica, dall’altro, qualcuno distrugge quel poco di buono che si è costruito, come mostra una foto che ci ha inviato la donna nel primo pomeriggio di oggi e che vede un gruppo di giovani, senza dispositivi di protezione, assembrarsi nel gazebo di un noto bar sulla Domiziana.

Ricordiamo che l’esterno di un bar è di pertinenza dell’esercizio commerciale per cui sta al gestore mantenere le condizioni di legalità tra i clienti, condizioni che come mostra lo scatto in questione, sono completamente assenti.