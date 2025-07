LA FOTO. Muore ragazza 22enne in un violento incidente

MARCIANISE – Un drammatico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Marcianise, all’incrocio tra via King e via Fuccia, non distante dal distributore di carburante situato lungo la strada provinciale 335.

A perdere la vita è stata una ragazza di 22 anni, ribaltatasi con la sua Fiat Panda rossa nei pressi della rotonda

Poco dopo le ore 18, un’automobile è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, capovolgendosi più volte prima di arrestarsi completamente.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che sono giunti tempestivamente sul posto. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni del mezzo, completamente ribaltato, e della violenza dell’impatto.