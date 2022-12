LA FOTO. Non trova più l’auto sotto casa: l’amara scoperta dalle immagini di sorveglianza

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Pochi giorni fa, intorno alle 5 del mattino, una banda di ladri ha portato via una vettura in sosta presso un condominio del Villaggio Coppola a Castel Volturno.

Andando a guardare i video registrati dalla sorveglianza privata la vittima del furto ha potuto capire cosa era accaduto.

Oltre ad aver sporto denuncia per l’accaduto ha deciso di mandare il video e un appello all’onorevole Francesco Emilio Borrelli per evidenziare il degrado e l’inciviltà che si patisce in molte dei nostri territori prede indiscriminate di bande di ladri.