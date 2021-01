LA FOTO. Nonna Silvia spegne 103 candeline

SAN POTITO SANNITICO – Classe 1918, la nonnina più longeva di San Potito Sannitico ha spento 103 candeline in queste ore. Silvia Raccio, nata sul finire della “Grande guerra”, ha superato da giovane sposa e madre i difficili anni della seconda guerra mondiale. Il 2 gennaio 2021, in piena emergenza Covid, circondata dall’affetto dei suoi figli, nipoti e pronipoti, seppur a distanza, ha festeggiato i suoi 103 anni. Il Sindaco di San Potito Sannitico Francesco Imperadore e l’Amministrazione Comunale, orgogliosi del traguardo raggiunto dalla loro concittadina, si uniscono virtualmente ai festeggiamenti. “In un periodo particolare come questo, terribile soprattutto per le persone anziane, questo compleanno speciale perché a tre cifre, ci riempie il cuore di gioia”. Ha dichiarato il primo cittadino.