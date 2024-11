LA FOTO. NOTTE FOLLE per la banda dell’Audi: prima il furto di pc e cellulari, poi il raid in gioielleria…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – Un colpo andato a buon fine, un altro fallito. È il resoconto dei furti tentati da una banda di ladri, a bordo di un Audi rossa, che questa notte ha seminato il panico in provincia di Caserta.

Come scritto già questa mattina, i malviventi hanno rubato pc, tablet e computer da un negozio di informatica di via Napoli, a Maddaloni (CLICCA E LEGGI). I ladri sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale, tagliando la saracinesca con un flex.

Ma non si tratterebbe dell’unico tentativo di effrazione compiuto dalla banda.

Il gruppo, infatti, avrebbero provato a rubare anche alla gioielleria Tersigni, situata in via Duomo, a Capua, e non distante dalla sede della Guardia di Finanza.

Le sei persone incappucciate avevano agito, ancora una volta, utilizzando ancora una volta il flex, ma il rumore dell’allarme, scattato provvidenzialmente, ha evitato che il bottino di questa notte fosse più ampio.