LA FOTO. Ora è sicuro, è camorra: incendiata l’auto del fratello di un consigliere comunale di ORTA DI ATELLA. Connessione logica con l’attentato allo studio dell’avvocato delle aste fallimentari

Lunedì scorso nove proiettili esplosi all’alba da un uomo incappucciato, oggi un’auto incendiata

ORTA DI ATELLA – Difficile, se non impossibile, non ritenere che ci sia una precisa connessione materiale e logica, tra l’attentato intimidatorio, verificatosi all’alba di lunedì 4 agosto in via Atella, quando una persona incappucciata ha esploso nove colpi di pistola contro l’ingresso dello studio professionale dei tre fratelli avvocati Rosalba, Gianfranco e Raffaele Arena (CLICCA E LEGGI).

E un secondo attentato, ugualmente inquietante, consumatosi oggi sempre ad Orta di Atella, stavolta in via Fabrizio De André, dove l’auto di Domenico Lettieri, consulente immobiliare che opera in stretta connessione proprio con Raffaele Lettieri, l’avvocato specializzato in aste immobiliari fallimentari.

In occasione dell’attentato di lunedì scorso, avevamo prvilegiato prorpio la pista che conduce al settore delle aste, perché, storicamente, dentro alle stesse si sono sempre insinuati gli interessi della criminalità organizzata. Ora, non diciamo che quella ipotesi privilegiata sia diventata sicurezza matematica, ma nel momento in cui incendiano l’auto ad un consulente immobiliare che opera a stretto contatto di gomito con l’avvocato delle aste immobiliari, siamoo di fronte a circostanze che configuuarno quasi una certezza rispetto alle motivazioni avanzate,

Tra le altre cose, Domenico Lettieri è il fratello di Francesco Lettieri, consigliere comunale sempre ad Orta di Atella.