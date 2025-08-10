LA FOTO. Parapendista casertano precipita durante il volo, corsa in ospedale per un 52enne

L’incidente è avvenuto a Terelle, in provincia di Frosinone

CASERTA – Un 52enne originario di Caserta, parapendista in trasferta, è rimasto ferito durante il volo a Terelle in provincia di Frosinone a seguito dello schiantato, contro alcune piante, dopo aver perso il controllo della vela

Soccorso dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Raggiunto sul posto dai tecnici del CNSAS Lazio, sono state predisposte soste e manovre di recupero.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Stabilizzato il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale