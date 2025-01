LA FOTO. Paura a CASERTA: auto a GPL prende fuoco in strada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati chiamati in azione nel primo pomeriggio di oggi per due interventi di soccorso. Il primo si è verificato intorno alle 12:30, quando la squadra del distaccamento di Marcianise è intervenuta per spegnere un incendio che ha coinvolto un’automobile alimentata a benzina e GPL in via Vivaldi, nel comune di Caserta.

Sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a domare rapidamente le fiamme che stavano pericolosamente divorando l’autovettura, creando disagi alla circolazione stradale. L’incendio è stato spento senza che si registrassero feriti o danni a cose, ma il traffico ha subito rallentamenti per consentire l’intervento.