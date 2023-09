LA FOTO. PAURA NELLA NOTTE. Auto di un imprenditore incendiata

SAN FELICE A CANCELLO – Saranno le forze dell’ordine a dover indagare sull’incendio di un’autovettura avvenuto questa notte a San Felice a Cancello, nella frazione di San Marco Trotti.

Una Opel Corsa parcheggiata all’interno di un condominio di via Giotto è stata incendiata da un soggetto ignoto.

A quanto pare, un uomo sarebbe stato visto arrivare in zona in auto e scavalcare il cancello del complesso residenziale, per poi dare fuoco alla vettura.

La vittima di questo raid è un commerciante del settore automobilistico.