LA FOTO. PAURA SULLA VARIANTE. Camion dei rifiuti si blocca e Nicola Fiorillo rischia grosso: “Ho temuto, salvato da…”

L’operatore ecologico è molto noto in città, dai tempi del mitico parcheggio del Tequila

CASERTA – Una vera e propria disavventura quella vissuta da Nicola Fiorillo, dipendente della società Isvec, la società che gestisce la raccolta rifiuti a Caserta.

Il camion della ditta sul quale stava girando Fiorillo, molto noto in città per la sua bonomia, si è fermato lungo la Variante Anas, a causa di un guasto.

L’incidente in sé non sembrava così grave, ma il fatto che il mezzo si sia fermato sotto la galleria ha provocato preoccupazione per il destino di Fiorillo.

A soccorrerlo sono intervenuti i colleghi della ditta e la polizia municipale”Voglio ringraziare pubblicamente – dice Fiorillo – il responsabile Franco Piccardi e il collega Rondinone per avermi tratto in salvo, insieme agli agenti della polizia municipale.”