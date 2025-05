LA FOTO. Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: coinvolta la figlia di un ex calciatore del Napoli

Non risultano coinvolti altri veicoli

PIETRAMELARA – Attimi di paura questa mattina a Pietramelara, lungo via Pantani, dove si è verificato un incidente stradale che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Una Toyota Yaris, guidata dalla figlia di un noto ex calciatore del Napoli, ha improvvisamente perso il controllo finendo la sua corsa contro un muro in cemento del cavalcavia.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe sbandato per cause ancora da chiarire, terminando con un impatto violento contro la parete. Nonostante la forza dell’urto, la donna alla guida è riuscita a uscire illesa dall’abitacolo, camminando con le sue gambe e visibilmente scossa, ma senza ferite evidenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli.