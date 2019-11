CARINOLA (Maria Assunta Cavallo) – Una pioggia incessante è scesa quest’oggi su molte zone del casertano, e alcune hanno dovuto fare i conti con le strade allagate. La segnalazione più importante che è giunta in redazione, riguarda il cimitero di Carinola, allagatosi in diversi punti. In pratica per poter accedere alle tombe dei propri congiunti, i cittadini avrebbero dovuto immergersi nell’acqua.