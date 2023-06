LA FOTO. Raccolta fondi per i malati di leucemia. La nuova truffa al cimitero di AVERSA

A segnalarlo i cittadini

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Al peggio non vi è mai fine. Diversi cittadini segnalano la presenza di alcuni soggetti abbigliati con tanto di badge e pettorine nel parcheggio antistante il cimitero di Aversa che affermano di appartenere ad una fantomatica associazione impegnata nella raccolta di fondi per i malati di leucemia. Sarebbe tutto falso, si tratterebbe di una truffa messa in atto solo per spillare soldi a ignari cittadini.