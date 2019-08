LA FOTO. Ragazzine vestite da Samara la protagonista di “The Ring” in giro nella notte: una pestata a sangue

CASAL DI PRINCIPE (M.A.C) – È stata la notte di “Samara” quella appena trascorsa, ovvero la notte delle ragazzine che hanno deciso di vestirsi di bianco per trasformarsi in “Samara”. Molte le telefonate al centralino del 112 per segnalare la presenza di “Samara” nei quartieri di Napoli e nelle periferie del casertano. Episodi dal carattere sicuramente goliardico ma che hanno spaventato non poco passanti e bambini, come accaduto ad Afragola nei pressi del rione Salicelle, dove un branco di ragazzi ha aggredito “Samara” con calci, schiaffi e pugni e dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare il peggio.

Una moda quella di ‘Samara’ che sta spopolando un po’ ovunque.



Segnalazioni giunte ieri sera anche da Villa Literno e da Casal di Principe dove sono state avvistate diverse “Samara”. A Casal di Principe per esempio molti sono stati i cittadini che hanno ripreso una 12enne vestita di bianco, intenta a spaventare gli automobilisti come hanno mostrato alcune clip e foto pubblicate in una pagina fb da molti utenti, subito dopo però rimosse, anche se noi siamo riusciti a salvare qualche immagine prima della loro cancellazione.Dunque “Samara” che si aggira per le strade è divenuta una vera e propria psicosi nelle ultime ore, con diversi video che che circolano in rete dalla Sicilia alla Campania, e che ritraggono la protagonista del film horror “The Ring” del 2002, campione d’incassi.