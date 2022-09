LA FOTO. SCHIANTO IN CENTRO. Smart sbatte contro un muro, ferito finisce al pronto soccorso

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una domenica elettorale purtroppo all’insegna delle brutte notizie provenienti dalla città di Mondragone.

Alle 15.00 circa una Smart, che pare marciasse in controsenso in via Vittorio Emanuele, ovvero a pochi passi dalla Basilica Minore “Maria S.S. Incaldana”, ha impattato contro un muro nel pieno centro storico, a causa dell’asfalto scivoloso e probabilmente dell’ alta velocità.

Ferito il conducente che è stato trasportato dal 118 presso la clinica “Pineta Grande” di Castel Volturno.