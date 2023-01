ALIFE/PIEDIMONTE MATESE – Scontro, questa mattina, lungo la provinciale che collega Alife con Piedimonte Matese. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate. Necessario l’intervento dei sanitari del 118 per un ferito. Sul posto per ricostruire al dinamica dei fatti gli agenti della polizia municipale.