LA FOTO. Schianto tra tre auto lungo il corso. Una finisce contro la vetrata di un noto bar

PARETE – (Christian e Lidia de Angelis) Grave incidente lungo il corso principale, coinvolte tre auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 circa di ieri, in via Guglielmo Marconi, quando, forse a causa del numero elevato di auto che in quel momento transitavano, una vettura, per motivi ancora da chiarire, ha tamponato quella che la precedeva, l’auto a causa del violento urto è finita con lo schiantarsi contro la vetrata di un noto bar, sito lungo la sopracitata strada. Infine, la vettura che aveva tamponato la station wagon, si è scontrata con un’altra auto proveniente dal senso opposto di marcia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione per effettuare tutti i rilievi del caso, inoltre si è reso necessario l’intervento del 118 per soccorrere la donna che era alla guida della panda. La donna è stata trasportata dai sanitari presso il vicino nosocomio normanno per essere sottoposta alle cure cliniche del caso,anche se da indiscrezioni pare che non sia in pericolo di vita,ma abbia riportato solo delle escoriazioni dovute al violento impatto. Decisamente meglio per i conducenti delle altre due auto coinvolte infatti non hanno riportato alcuna conseguenza a parte il forte shock. Sul posto anche la polizia locale per consentire il normale flusso veicolare.