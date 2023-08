LA FOTO. Scooter si schianta contro un furgone. Traffico in tilt sulla strada del mare

L’incidente è avvenuto mezz’ora fa.

FRANCOLISE. Uno scooter che si schianta contro un furgone e la circolazione stradale, già fortemente rallentata dell’Appia, va in tilt. L’incidente è avvenuto mezz’ora fa, al km 186,800 nel Comune di Francolise. Sul posto si sono immediatamente portati i carabinieri, per i rilievi del caso. Non si sa ancora molto, infatti, sulla dinamica e, soprattutto, sulle condizioni del centauro alla guida del mezzo. Più tardi vi daremo ulteriori aggiornamenti.