LA FOTO. Scoperta officina abusiva di auto rubate. ECCO DOVE E QUANDO

Carabinieri in azione. Si lavorava su uno di questi veicoli rubati in strada 6

SANTA MARUA A VICO – ¹Nella tarda mattinata di ieri, a San Felice a Cancello, nel corso di un servizio mirato alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione dei reati connessi alla gestione dei rifiuti, i Carabinieri delle Stazioni di Santa Maria a Vico e Cancello, hanno scoperto un’officina abusiva e sequestrato un’autovettura risultata rubata.

Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno individuato un’area privata dove era stato realizzato un capannone adibito a officina meccanica e carrozzeria privo di qualsiasi autorizzazione.

All’interno della struttura è stata rinvenuta una Fiat 500L, risultata rubata a metà ottobre nel territorio di Arpino di Casoria (NA), completamente smontata, oltre a numerosi attrezzi e materiali da officina utilizzati per la riparazione di veicoli.

L’intera area – di circa 50 metri quadrati – insieme all’autovettura e alle attrezzature presenti, è stata posta sotto sequestro penale.

Il proprietario del terreno, un 44enne del luogo, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, realizzazione di opere edilizie abusive e gestione illecita di rifiuti.

Dell’attività è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente, mentre i Carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire la provenienza dei materiali rinvenuti e verificare eventuali ulteriori irregolarità.