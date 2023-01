LA FOTO. Scoperto a spacciare in piazza: ARRESTATO 21ENNE

VITULAZIO – I carabinieri della stazione di Vitulazio, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di un ventunenne del luogo.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma in piazza Mercato mentre cedeva sostanza stupefacente ad un avventore, quest’ultimo identificato e segnalato al competente Ufficio Territoriale del Governo. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, l’arrestato è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina suddivisa in altrettante dosi.

rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il ventunenne è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.