LA FOTO. Scoperto cunicolo sotterraneo in via Roma: sbocco in una gioielleria 4 Maggio 2022 - 18:48

AVERSA – Cunicolo sotterraneo scoperto nella centralissima via Roma ad Aversa. A fare la scoperta, questo pomeriggio poco dopo le 18,oo, il titolare di una gioielleria. Tra le ipotesi più probabili quella che una banda di ladri stesse preparando un colpo. Sul posto i carabinieri, la polizia, polizia municipale anche una squadra dei vigili del fuoco che sta cercando di capire dove arrivi il cunicolo.