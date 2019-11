LA FOTO. SPACCIATORE ECOLOGICO. Vende cocaina e non solo in bicicletta. ARRESTATO

LUSCIANO (red.cro.) – Spacciava nei vicoli di Lusciano a bordo di una bicicletta. I carabinieri della Stazione di Lusciano hanno tratto in arresto, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, un 35enne di Lusciano. L’uomo, originario di Maddaloni, era stato detenuto fino al mese di agosto c.a. nel carcere di Poggioreale per furto, ricettazione e detenzione di armi.

Nella mattinata odierna, i militari dell’Arma di Lusciano lo hanno trovato con 150 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, due involucri di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Arrestato, è stato tradotto al regime dei domiciliari in attesa udienza di convalida.