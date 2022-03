LA FOTO. Spaccio di droga: arrestata coppia di pusher

MACERATA CAMPANIA – Coppia di pusher in trasferta beccata dai poliziotti. È quanto accaduto in località Caturano a Macerata Campania dove gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere in un servizio di controllo volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha notato la coppia di Caivano a bordo di una Volkswagen Polo che cedevano dello stupefacente ad un giovane acquirente allontanatosi frettolosamente dopo la cessione.

Gli agenti hanno pedinato la vettura diretta verso Curti a debita distanza per poi fermarla in via Salvo D’acquisto. Su C. L. i poliziotti sammaritani hanno rinvenuto 25 gr di cocaina suddivisa in 31 dosi. Addosso all’uomo M. D. A. sono stati rinvenuti 200 euro in banconote da piccolo taglio provento dell’illecita attività di spaccio.

Sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Sottoposti al rito per direttissima presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere C.L. è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre M. D. A è stato deferito in stato di libertà.