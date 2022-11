LA FOTO TEANO. Riso, pasta e biscotti destinati ai bisognosi buttati di fronte alla chiesa di S. Maria la Nova

TEANO (Pietro De Biasio) Uno schiaffo alla miseria e uno sfregio a tutte le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Nella mattinata di lunedì sono stati ritrovati di fronte alla chiesa di S. Maria la Nova due sacchi dell’immondizia. Non rifiuti, ma generi alimentari, consumabili e non scaduti, destinati alle persone con difficoltà economiche. All’interno delle buste sono stati rinvenuti pacchi di riso, pasta ed alcune confezioni di biscotti. Tutti alimenti che, mensilmente, vengono consegnati alle famiglie bisognose grazie al gran lavoro delle Caritas parrocchiali. Un passante che ci chiede l’anonimato per evitare possibili conseguenze sulla sua persona, si domanda: “Come è possibile che tutto questo cibo debba essere gettato in questo modo? Mi sembra un vero schiaffo alla povertà in un momento di forti difficoltà economiche”. Episodio purtroppo non nuovo, che si ripete sistematicamente ma vedere questo spreco è sempre un vero colpo al cuore.