LE FOTO. Terribile incidente stradale, anziano gravemente ferito

ALIFE – Emergono alcuni particolari relativamente al brutto incidente stradale avvenuto stamattina sulla Provinciale, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Alife. È un uomo di 86 anni ferito in maniera grave, vittima dell’incidente stradale avvenuto poche ore fa punto non è ancora chiaro per quale motivo ci sia stato uno sbandamento della vettura che poi si è capovolta, schiantandosi fuori strada. A salvare l’uomo, prima del trasporto in ospedale, sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di stanza a Piedimonte Matese.