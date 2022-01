LA FOTO. Topi morti nel parco giochi dei bambini, la rabbia dei genitori

SAN PRISCO – Nel parco giochi di via dell’Orizzonte inizia a crescere una preoccupazione legata alla presenza di alcuni topi in un’area utilizzata da decine di bambini ogni giorno. Questa mattina è stato trovato un roditore non lontano dalla grandezza di un gatto dal peso di circa un chilogrammo. I residenti chiedono immediata derattizzazione in tutta la villetta, la strada e del viottolo che comunica con la Variante Anas, dove la sera, per la mancanza di illuminazione, diventa ritrovo di coppiette e malintenzionati.