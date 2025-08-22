LA FOTO. Tromba d’aria nella notte abbatte un portale dell’Arena dei Pini

22 Agosto 2025 - 13:09

CELLOLE – Una breve ma violenta tromba d’aria si è abbattuta, questa notte, a Cellole provocando il crollo di uno dei portali installati lungo il perimetro dell’Arena dei Pini.

La forte raffica di vento ha fatto cedere la pesante struttura metallica. Il crollo, fortunatamente, è avvenuto in un momento in cui nell’area non transitava alcun veicolo né pedone, evitando così il rischio di feriti o danni più gravi.

Questa mattina i tecnici sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il portale caduto, avviando i lavori di ripristino per garantire la piena agibilità della zona.

