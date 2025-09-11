LA FOTO. Uomo riverso a terra con una ferita alla testa: militare dell’Esercito gli salva la vita

Un gesto eroico

CASERTA – Ieri, nei pressi dell’uscita autostradale di Caserta Nord, un Sottufficiale infermiere dell’Esercito Italiano in forza al 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi, è intervenuto in soccorso di uomo rimasto ferito, salvandogli la vita.

Il militare dell’Esercito, nel rientrare a Caserta da un’attività addestrativa a bordo di un’ambulanza militare, ha notando sulla strada un uomo riverso a terra in stato di semicoscienza con una ferita alla testa, circondato da alcuni civili. Fermatosi immediatamente per prestare soccorso, dopo aver verificato i parametri vitali, ha somministrato ossigeno e medicato la ferita alla testa, riuscendo a far riprendere completamente conoscenza all’uomo, poi trasportato in ospedale dal personale del 118, nel frattempo giunto sul posto, per gli ulteriori accertamenti.

L’intervento del Maresciallo Capo è una dimostrazione dell’impegno tangibile degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano sempre al servizio della collettività.