LA FOTO. Vigili del fuoco sgomberano edificio pericolante, crolla muro durante la messa in sicurezza

ORTA DI ATELLA – Dalla mattinata odierna una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è impegnata in via Migliaccio, nel comune di Orta di Atella, per proseguire le operazioni di messa in sicurezza di un fabbricato, già avviate nella giornata di ieri a seguito dello sgombero di alcune famiglie residenti.

I Vigili del Fuoco, dopo aver rilevato la presenza di numerose crepe nella struttura — un edificio sito in una corte e composto da un solo piano fuori terra — hanno disposto lo sgombero immediato per motivi di sicurezza.

Fortunatamente, proprio a seguito delle operazioni di evacuazione, durante gli interventi di messa in sicurezza si è verificato il crollo di un muro perimetrale al piano terra, senza il coinvolgimento di persone.

Sono attualmente in corso le operazioni di sgombero precauzionale anche di due famiglie residenti in un edificio adiacente a quello interessato dal dissesto strutturale.