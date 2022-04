La giornalista Marilena Natale vince il V “Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia”

La giornalista Marilena Natale ha vinto il V “Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia”, riconoscimento che l’associazione di Ronchi dei Legionari (Gorizia) conferisce ogni anno a un operatore dell’informazione distintosi in Italia o all’estero per un’inchiesta e ricerche.

Per il direttivo, Marilena Natale, che “vive sotto scorta dal 2017 a seguito delle pesanti minacce provenienti dal clan dei Casalesi” e che tuttavia “non ha abbandonato la sua città, Aversa, in Campania”, con “coraggio e determinazione porta avanti le sue inchieste in un territorio difficile come le province di Napoli e Caserta, dove la camorra sta rialzando la testa”.

Nonostante le intimidazioni, “continua a occuparsi di infiltrazioni camorristiche, traffico di rifiuti, inquinamento e salute pubblica, ed è anche grazie ai suoi articoli che alcuni Comuni sono stati sciolti per mafia”. La giornalista ha fondato l’associazione “La Terra dei cuori” per aiutare i bambini ammalati di cancro nella “terra dei fuochi”, ha vinto numerosi premi, tra cui “Agende rosse”, dedicato a Paolo Borsellino.

In occasione della VIII edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 14 al 18 giugno, e in anteprima dal 3 al 9 giugno, verrà consegnato il premio alla vincitrice (sabato 18 giugno alle 21) da un componente della famiglia di Daphne. L’iniziativa ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti e Assostampa Fvg, e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. La giornalista maltese fu uccisa il 26 ottobre 2017.

Le precedenti edizioni del premio sono state vinte da Federica Angeli, Sandro Ruotolo, Fabiana Pacella e Paolo Berizzi. (ANSA).