LA LETTERA. “Da Piazza Carlo III a piazza Carlo di Borbone, che confusione storica per il cittadino medio”

Caserta (pm) – Un affezionato lettore di CasertaCe.net ci scrive per esprimere la sua opinione a proposito del nostro articolo del 17 luglio scorso, in cui manifestavano alcune motivate riserve sulla necessità e sulla opportunità di cambiare il nome di piazza Carlo III in piazza Carlo di Borbone, come ha appena voluto l’amministrazione comunale di Caserta. Volentieri pubblichiamo la sua lettera, anche perché introduce un ulteriore elemento di riflessione, laddove si domanda della coerenza dell’iniziativa rispetto alle altre piazze e strade intestate a Carlo III altrove esistenti, a cominciare da Napoli. Anche se, occorre dirlo, da una breve ricerca eseguita al riguardo, abbiamo verificato che non vi sono poi molte intitolazioni di luoghi al re mecenate del Vanvitelli.

Questo il testo della lettera:

“Ma, a proposito della nuova intitolazione della piazza, come Carlo di Borbone, questi apprendisti stregoni della politica non si sono resi conto che così facendo creano confusione nei cittadini circa l’identità del nuovo con il vecchio titolare della piazza!

Il cittadino medio si chiederà : ma questo Carlo di Borbone è parente di Carlo III? E’ il figlio, il cugino, il nipote, o è lo stesso di prima cui hanno cambiato il nome?

E quello del viale Carlo III chi è? Anche lui ha cambiato nome? E quello di Piazza Carlo III di Napoli conserva il suo nome?

Come vedete, pur di fare sfoggio di conoscenza storica, costoro hanno combinato un guazzabuglio.

Infatti, è vero che Carlo di Borbone come Re di Napoli era solo Carlo e divenne Carlo III solo quando assunse la Corona di Spagna, come terzo Re di quel nome, ma è pur vero che è passato alla storia come Carlo III, e così conosciuto dai napoletani e tale indicato nelle intitolazione di viali e piazze cittadine. Verrebbe, quindi a chiedersi: Carneade? ossia Carlo? Chi era costui?!” Salvatore Landolfi, Caserta