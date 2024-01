LA MACABRA SCOPERTA. Cadavere trovato sulla spiaggia: indagini dei carabinieri

Pare si tratti di un clochard di 60 anni.

CASTEL VOLTURNO E’ stato trovato cadavere sulla spiaggia. Il corpo di un 60enne clochard polacco era all’interno del lido di via Macchiavelli a Castel Volturno. La macabra scoperta è avvenuta ieri e, sul corpo dell’uomo, pare non siano stati riscontrati segni di violenza. Per questa ragione i carabinieri che hanno avviato le indagini e l’autorità giudiziaria non hanno ritenuto di dovere aprire un fascicolo sulla sua morte.