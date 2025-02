La maxi frode fiscale da 100 MILIONI. False fatture e crediti “pezzotti”. SEQUESTRI E INDAGATI ANCHE A CASERTA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP.

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Oltre 200 finanzieri della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, con il supporto di reparti in tutta Italia, hanno dato esecuzione a un’importante operazione contro un’organizzazione criminale dedita a frodi fiscali. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, ha portato all’esecuzione di perquisizioni e sequestri preventivi di beni per un valore complessivo di circa 70 milioni di euro, frutto di attività illecite.

Le operazioni hanno interessato tutto il territorio nazionale, incluse Caserta e la sua provincia, dove sono stati eseguiti controlli e sequestri.

Sono 87 le persone fisiche coinvolte, di cui 40 residenti in Emilia Romagna, e 4 società, tra cui due reggiane, una tedesca e una milanese. L’indagine ha scoperto che l’organizzazione, con base a Reggio Emilia, utilizzava società “cartiere” per emettere fatture false e compensare crediti fittizi con debiti reali. Le aziende coinvolte, circa 400, beneficiavano di queste compensazioni in cambio di pagamenti.

Le indagini hanno evidenziato l’uso di complesse operazioni finanziarie, tra cui prelievi in contante e bonifici su conti esteri. Tra gli indagati c’è anche una persona già arrestata in un’operazione contro il narcotraffico internazionale. Le indagini sono state supportate da analisi bancarie e intercettazioni telefoniche.