La moglie lo lascia, lui minaccia di lanciarsi dal ponte dell’autostrada. Salvato dai poliziotti

RECALE – Un uomo di 41 anni di San Nicola La Strada ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia che attraversa l’autostrada Roma-Napoli nel territorio del comune di Recale. E’ successo stamattina in via Albert Bruce Sabin . Sul posto sono arrivati, dopo una segnalazione, i poliziotti di Marcianise che hanno notato il ragazzo. Un primo agente lo ha afferrato per il braccio bloccandolo mentre il collega gli ha fatto scavalcare la protezione metallica, salvandogli la vita. Agli agenti il 41enne ha spiegato, in stato confusionale, l’intento di volersi uccidere perchè la moglie lo ha lasciato e per lui la vita non ha più un senso. Portato in ambulanza in ospedale ad Aversa, è stato sottoposto ad accertamenti.