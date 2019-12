LA MORTE DEL 19ENNE. Una mamma, un padre e una sorellina piangono Umberto Ercolani. Il cordoglio della zia, apprezzata artista casertana

SAN NICOLA LA STRADA(g.g.) – Una famiglia come tante che viveva la sua vita fino a ieri, gratificata dal sorriso di un fratello e di una sorellina, gioia di papà Salvatore Ercolani e di mamma Maddalena Palma. Un istante, un solo decimo di secondo può cancellare anni di sacrifici, di attese e di speranze di un ragazzo che ha veramente tutta la sua vita davanti e che meriterebbe di giocarsi le sue carte, quelle incise con i colori vivi dei sogni che solo un diciannovenne può nutrire. Quel decimo di secondo abbassa il sipario su una vita biologica ma anche su una vita morale, spirituale di due genitori inconsolabili. Un’intera comunità quella di San Nicola La Strada, Umberto lo piange in queste ore e lo piangerà quando la sua salma sarà liberata dal magistrato dopo gli esami, previsti dalla legge, svolti nel reparto di Medicina Legale dell’ ospedale civile di Caserta. Umberto è pianto da tutti gli altri suoi congiunti tra cui la zia Lea Ercolani, sorella del padre e apprezzata artista nel settore musicale. Dà il suo nome al gruppo “Lea Ercolani & the Black Rocket Soul”. Anche lei, da ieri, ha chiuso la produzione social, ringraziando tutti coloro che hanno espresso solidarietà a lei e alla sua famiglia.