LA MORTE DEL CARABINIERE. Convalidato l’arresto del 21enne di CAPUA che ha chiesto perdono alla famiglia della vittima

CAPUA – E’ stato convalidato l’arresto di V.P., 21 anni, l’automobilista che ha investito e ucciso il carabiniere Antonio Montaquila, mentre era intento a fare jogging in via Tifatina a Capua. Davanti al gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore, il giovane ha reso dichiarazioni spontanee prima dell’interrogatorio di garanzia. Ha chiesto perdono alla famiglia del militare e all’Arma dei carabinieri. Alla fine, il giudice ha escluso l’aggravante legata all’assunzione di sostanze stupefacenti e convalidato gli arresti domiciliari per il ragazzo, difeso dagli avvocati Gianluca Giordano e Amedeo Balletta.