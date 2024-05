La morte della bimba di 5 anni. Una comunità distrutta. Il sindaco Enrico Petrella ha proclamato il lutto cittadino

Il papà della bambina è un dipendente dell’archivio dell’ospedale

GRAZZANISE/ CAPUA – Cominciano ad emergere nuovi dettagli sulla morte della piccola di 5 anni deceduta ieri sera al Psaut di Capua (CLIKKA QUI PER LEGGERE) Il dramma colpisce la famiglia Sellitto di Grazzanise. Sgomento emerge dalle parole del sindaco Enrico Petrella che così commenta: “Siamo letteralmente scioccati – dichiara Petrella – annichiliti da questa morte. Purtroppo non possiamo fare altro che stringerci al dolore di una famiglia per bene, che veramente, non solo per retorica, voluta bene da tutti. Altro al momento non mi sento di dire altro perchè effettivamente l’emozione è troppo grande” Proclamato un giorno di lutto cittadino