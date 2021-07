La morte della ragazza 19enne. Lo strazio social della sorella: “Il tuo ultimo respiro tra le mie braccia. Eri la mia forza”

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto cittadino per i funerali di Rita De Chiara la 19enne morta nell’incidente stradale. Il sindaco Apicella rende noto che in concomitanza dei funerali che si terranno presso la Chiesa Di San Michele a Trentola Ducenta, appena la salma sarà restituita alla famiglia dopo l’esame autoptico, sarà proclamato il lutto cittadino.

La giovane bellissima ragazza, fan della cantante Emma Marrone, deceduta nello schianto dell’altra sera in via Pertini, ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti, il padre Antonio, la madre Rosa e le sorelle MariaCarmina e Giada e il fratello Michele, oltre che nei tanti amici e cittadini. La sorella Maria le dice addio con questo commovente messaggio: “L’ultimo video che mi hai mandato ieri mattina.. Rientrando a casa mi hai svegliata per uscire… Avevi trovato uno spasimante tutto per te.. E ti piaceva tanto… Poi la macchina sulla quale non volevamo salire perché stavamo finendo la granita a limone e tu la tua acqua naturale, poi fari, poi buio, poi l’ultimo respiro tra le mie braccia…Amore mio eri la mia forza, quella che mi aiutava a sorridere, quella che mi regalava tutto ciò che volevo.Sono ancora a chiedermi perché io illesa e tu non ci sei più.Ricordi ikigai(?) lo finirò io per te.Aiutaci come hai sempre fatto.. E mi dispiace di non aver potuto fare niente vita mia.In quella macchina sono morta anche io. Ti amo vita mia Rita De Chiara Grazie per tutti i messaggi ma in questo momento non riesco a rispondere.”

Una amica scrive: “Rirì è così che ti chiamavo ti ricordi? Che mi hai fatto vita mia che mi hai fatto e ora che mi sta vicino? Chi mi ripete sempre: sei l’amore mio tu e Serena. Dove finiranno tutte quelle nostre promesse? Dove finirà quella tua solita frase : “ amo mi manchi anche se ci siamo sentite oggi.” Mi avevi promesso che non avresti mai fatto come gli altri che non mi avresti mai lasciata la mano, e ora? Chi mi tiene quella mano che tu mi stringevi ogni volta che ci vedevamo? mi hai distrutta!“.