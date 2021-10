La morte di Alessandra. Sconto di pena per l’ex accusato di omicidio

AVERSA – La Corte d’Appello di Napoli ha ridotto la pena per Giuseppe Varriale da 8 anni e 2 mesi a 6 anni. Il reato contestato e’ di omicidio preterintenzionale dell’ex fidanzata Alessandra Madonna, la ballerina di Giugliano in Campania (Napoli), molto conosciuta ad Aversa, morta la notte tra il 7 e l’8 settembre 2017. La sentenza di secondo grado con la quale il 15 luglio 2019 l’imputato, difeso dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Nicola Pomponio, venne condannato a 8 anni e 2 mesi, e’ stata annullata il 17 febbraio. Varriale dopo un ennesimo litigio con la ex sali’ in macchina e ando’ via accelerando bruscamente ma Alessandra si era aggrappata alla sua vettura nell’estremo tentativo di fermarlo, cadde e fu uccisa.