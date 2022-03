La nonnina di PORTICO compie 100 anni. Auguri Maria

PORTICO DI CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Auguri nonna Maria, che ha compiuto 100 anni. La longeva nonnina di Portico Maria ha compiuto ben 100 anni, la donna, ha festeggiato con la famiglia e il sindaco Oliviero il meraviglioso traguardo di raggiungere il secolo di età. La donna madre di figli e nonna di diversi nipoti e poi è anche bisnonna di pronipoti. Maria la nonnina di tutti, visibilmente commossa ha ringraziato per tutta questa attenzione rivoltale e tra palloncini, festoni e una mega torta decorata ha salutato questo record che ha inorgoglito tutta la comunità locale e non solo.

La cosa più bella e toccante è che la signora è lucida, vivace e scattante, non dimostra affatto la sua età, si è emozionata quando ha visto tutto l’amore dei suoi cari alla bellissima a cui ha preso parte anche i componenti dell’amministrazione comunale, il sindaco per festeggiare il bellissimo traguardo e donarle una pergamena. Sono quelle persone che sicuramente hanno contribuito alla costruzione dell’Italia, persone che hanno vissuto periodi durissimi come quello della guerra e in parte della Spagnola e ha vissuto anche il Covid. Augurissimi nonnaMaria!

Queste le parole di Giuseppe Oliviero Sindaco “Compiere cento anni, vuol dire aver percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi si ha accanto e chi si vuole bene.E la Sig.ra Maria è circondata da tanto bene e amore a riprova di quanto ha dato nel suo bel percorso di vita.A nome di tutta la cittadinanza, per i suoi 100 anni le Auguriamo di continuare ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le nuove generazioni del nostro territorio.Auguri Nonna Maria”