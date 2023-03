La piccola Giulia morta a soli 6 anni, perquisizione a casa dei nonni

Una decina i carabinieri impegnati da stamattina nell’abitazione dei familiari della bambina deceduta lo scorso aprile per mancanca di cure. Sul suo corpo furono riscontrati segni di abusi e violenze.

SESSA AURUNCA. Ha preso il via questa mattina la perquisizione nella casa dei nonni paterni di Giulia De Luca, la bimba di soli 6 anni deceduta nell’aprile del 2022 per mancanza di cure (a stabilirlo la perizia legale disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere). Una decina i carabinieri che stanno rivoltando come un calzino la casa dei familiari della piccola, dopo avere, nei giorni scorsi, più volte interrogato i genitori (CLIKKA E LEGGI) .

La

perquisizione nell’abitazione di Fasani, frazione di Sessa Aurunca, è atta alla ricerca di prove per l’indagine ancora in corso. Tanti, infatti, gli interrogativi inevasi. Giulia sarebbe morta per una bronchite non curata ma, a questo, si aggiungono i segni di violenza e abusi riscontrati sul corpo della bimba.

Una

storia che fa venire i brividi e che vede i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca impegnati alla ricerca di qualsiasi elemento che possa essere utile alle indagini. La comunità sessana rimase sconvolta dalla morte della piccola deceduta sul divano di casa ed oggi pretende di conoscere la verità su quella morte assurda e inumana.