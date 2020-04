LA RIVOLTA DEI MEDICI contro gli ospedaletti della vergogna targati De Luca. Alfonso Piscitelli va all’attacco

CASERTA – Qui di seguito il commento del consigliere regionale Alfonso Piscitelli in riscontro alla lettera dei sindacati anti ospedale modulare anti Covid-19 nel link in calce all’articolo.

“Ho appena evidenziato una sintesi dell’importante documento dei rappresentanti dei sindacati aziendali della Asl Napoli uno.

Una denuncia forte sul piano dell’esigenza e dell’utilità di questo ospedale modulare e di riflesso anche di quello di Caserta, con personale e strumentario sottratti ad altre realtà ospedaliere necessarie nella città, come in particolare l’ospedale Loreto Mare.



Una struttura anti Covid-19 che costa fior di quattrini allo Stato con 74 terapie intensive allestite in forte ritardo e in un momento in cui è fortemente sensibile il calo del contagio virale in Campania.Il documento fotografa nitidamente una realtà operativa e di azione della dirigenza dell’Asl in questione, evidenziandone l’assoluta mancanza di confronto e di collaborazione o interazione con la vera linfa vitale che vi lavora, ovvero gli operatori sanitari tutti.Da tempi non sospetti veniva dichiarato da più parti la non necessità di questo ospedale e degli altri due modulari, in quanto se vi fosse stata la reale necessità sarebbe stato facile utilizzare gli ospedali chiusi o potenziare quelli esistenti”.

ASL NA1 lettera sindacati dirigenza per apertura piattaforma COVID OdM