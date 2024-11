La Rotonda di SAN NICOLA il “miglior” supermercato della droga: 5 ARRESTI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – I carabinieri, nel corso del particolare servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti tra San Nicola, sono intervenuti, con l’ausilio di due pattuglie, sia in abiti civili che con personale in divisa. Sono bastati pochi istanti per riconoscere i movimenti sospetti dei cinque extracomunitari che, posizionati in zone strategiche della villetta, eseguivano perfettamente i ruoli assegnati, ormai divenuti più che noti alle forze dell’ordine.

Mentre i primi quattro si alternavano nel ruolo di vedette con il compito di verificare la presenza delle forze dell’ordine e di indirizzare i potenziali acquirenti, un quinto faceva da referente della piazza di spaccio con il compito di detenere lo stupefacente ed i proventi delle cessioni. Difatti i militari hanno subito individuato uno dei pusher, già tratto in arresto lo scorso 24 settembre per i medesimi reati che, dopo aver consegnato alcune dosi di hashish ad un suo connazionale, che avrebbe provveduto a fare da tramite per la cessione ad un giovane acquirente del casertano, ne intascava il corrispettivo in denaro allontanandosi per nascondersi tra le panchine della villetta comunale.

Dopo aver assistito alla contemporanea cessione di più dosi a tre giovani avventori, subito bloccati ed identificati, i militari hanno circondato i pusher e senza dare loro il tempo di scappare o di liberarsi dello stupefacente in loro possesso, li hanno fermati e condotti in caserma.

Nel corso della perquisizione personale i cinque gambiani, di età compresa tra i 26 e 31 anni, due dei quali irregolari sul territorio nazionale, sono stati trovati in possesso di numerose dosi di hashish e di 155,00 euro in contanti, divisi in banconote di piccolo taglio.

Lo stupefacente ed il denaro rinvenuto, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.

Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre giovani del casertano, bloccati dopo aver acquistato lo stupefacente, verranno segnalati, quali assuntori, al locale Ufficio Territoriale del Governo.