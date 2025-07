LE FOTO. La serata di divertimento a BAIA DOMIZIA finisce in dramma: terribile incidente in auto. Giovani feriti, 20enne in codice rosso 20 Luglio 2025 - 13:26

AGG – E’ LA STESSA VIA DI UN INCIDENTE MORTALE DOVE PERSE LA VITA UN PAPA’ 49ENNE – CLICCA QUI CASERTA – Un violento scontro tra due vetture intorno all’2:30 di questa notte ha svegliato di soprassalto i residenti di via Eucalipti, lato Sessa Aurunca, una delle strade più trafficate di Baia Domizia. A bordo delle auto coinvolte viaggiavano cinque ragazzi, tutti tra i 18 e i 22 anni. Il più grave, un studente universitario di 20 anni, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Cardarelli di Napoli con un trauma cranico e politraumi. Gli altri quattro giovani sono stati divisi tra i presidi ospedalieri di Sessa Aurunca e Caserta, mentre uno è stato ricoverato alla Pineta Grande di Castel Volturno per fratture multiple. Le loro condizioni, secondo fonti sanitarie, non appaiono critiche ma richiedono comunque osservazione. Da quello che dicono i presenti accorsi sul posto, l’auto era praticamente accartocciata sul lato destro. I ragazzi più fortunati sono riusciti ad uscire da soli, mentre per l’ultimo i vigili del fuoco hanno dovuto usare le cesoie.