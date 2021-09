La storia di TEANO in una mostra: via alla raccolta di vecchie foto e cartoline d’epoca

TEANO – (Pietro De Biasio) “Teanesi ieri e oggi” potrebbe essere il titolo dell’iniziativa di Valter Giarrusso Presidente de Il Campanile e amministratore della seguitissima pagina Facebook Sei di Teano se…(Gruppo Over 40). L’invito rivolto ai teanesi dal vulcanico Presidente è quello di recuperare dai vecchi armadi e soffitte fotografie e cartoline d’epoca raffiguranti i propri familiari o il paese e pubblicare sulla pagina. L’iniziativa che sta riscuotendo molto successo sta regalando preziose testimonianze dei nostri anziani che cosi non andranno perse nel tempo. In estrema sintesi: molti utenti stanno pubblicando immagini vecchie, anche di decenni, al centro di tutto ci sono i ricordi, c’è la nostalgia della giovinezza e del passato. Tutte le fotografie pubblicate saranno esposte con una mostra dedicata in concomitanza della prossima edizione della manifestazione estiva Antichi sapori e mestieri promossa dall’Associazione Il Campanile.