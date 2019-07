LA TRAGEDIA DEL SUPERMERCATO SISA. Malore improvviso ha stroncato il fratello di…

SAN MARCO EVANGELISTA – La morte improvvisa di un ragazzo, avvenuta questa mattina all’ingresso del supermercato Sisa di via della Libertà, ha scosso l’intera comunità di San Marco Evangelista.

L’uomo, di origini extracomunitarie, è improvvisamente caduto al suolo. Battendo la testa, ha perso anche un copioso quantitativo di sangue. Ma sulle cause del malore le informazioni sono ancora incerte.

Potrebbe essersi trattato di un ictus o di un arresto cardiocircolatorio; in ogni caso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Si è spento quasi subito, di fronte allo sbigottimento dei clienti che, in quel momento, stavano entrando ed uscendo dal supermercato.

Al diffondersi della notizia, moltissimi sammarchesi hanno creduto che a morire fosse stato Isaac, il giovane che tutti i giorni sosta all’ingresso del Sisa e che, nel corso del tempo, ha conquistato l’affetto di tutti per la sua disponibilità nell’aiutare con le buste della spesa e per la sua cordialità.

In verità, il destino beffardo non ha colpito lui ma suo fratello, che si trovava al posto di Isaac per “sostituirlo” mentre lui era fuori per un impegno che l’ha portato a Milano.

Proprio lì l’ha raggiunto la notizia della tragica scomparsa del suo congiunto.