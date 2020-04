LA TRAGEDIA DI VIA ROMA. Bimbo caduto dal quarto piano: la mamma era in un’altra stanza, il papà a far la spesa

CASERTA – Continuano incessanti le indagini della Polizia di Stato sull’incidente che è costato la vita al piccolo Mario B., che avrebbe compiuto 4 anni a settembre.

Un volo di quasi dieci metri gli è stato fatale. Arrivato in ospedale in condizioni critiche, il piccolo si è spento all’alba di questa mattina dopo una delicata operazione. Pare che siano emersi nuovi particolari sulla dinamica del terribile incidente. La distrazione involontaria e fatale di pochi minuti ha purtroppo generato una tragedia senza pari: la mamma del bambino si trovava in un’altra stanza della casa, mentre il padre era uscito per la spesa.

Mario si è arrampicato sul tavolo, posizionato sotto la finestra aperta, e ha perso l’equilibrio.