L’ACCUSA CHOC. Noto professionista sotto processo per abusi sessuali su due bambine

La Corte d’Appello chiamata a decidere, la Procura ha chiesto l’assoluzione dell’imputato

PIEDIMONTE MATESE. Contro di lui nessuna prova: per questa ragione la Procura ha chiesto l’assoluzione del noto professionista accusato di avere abusato sessualmente di due bambine. Parliamo di Francesco Rossetti e per lui oggi, i giudici di secondo grado dovranno stabilire se accogliere o meno il ricorso presentato dalle parti civili. Si tratta di un procedimento d’Appello bis, in quanto i giudici di secondo grado già lo hanno assolto da tale reato, salvo vedersi rispedire indietro il fascicolo dalla Cassazione che ha, invece, accolto il ricorso presentato dalle parti civili.

Un perito, nominato dal magistrato ha già definito non attendibile la testimonianza delle due bimbe e di alcuni testimoni. Si attende, ora, la sentenza.

La storia di Rossetti, che è innocente fino a prova contraria, ha spaccato in due la comunità matesina, con tantissime persone che difendono il professionista, mai protagonista di fatti simili e così gravi, mentre c’è chi crede al racconto delle piccole vittime e dei testimoni.